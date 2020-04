Gattuso non eserciterà l’opzione di fine aprile

Il 31 Aprile è una data che potrebbe consentire a Gattuso di dire addio al Napoli e in teoria scegliere un’altra quadra. In fondo 21 giorni non sono tanti per poi dire la parola fine ai sogni in azzurro, ma la netta sensazione è che le parti proseguiranno ancora per un bel po’. Del resto il tecnico di Coregliano Calabro si trova bene in città, la squadra stava lentamente iniziando a seguire le sue direttive tecniche-tattiche, visto anche il successo di Milano contro l’Inter in Coppa Italia e il pareggio contro il Barcellona per 1-1. La sosta “forzata” ha bloccato la cavalcata in campionato, però comunque i contatti con i suoi giocatori via skype sono sempre costanti. Senza dimenticare che con il d.s. Giuntoli, come confermato dal CdS, i contatti per parlare di mercato, sono sempre costanti per programmare il futuro. Quindi a meno di colpi di scena, ma non sono previsti, Gattuso e il Napoli continueranno a lavorare a braccetto, in attesa di tornare a respirare aria di campo.

La Redazione