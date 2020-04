Coronavirus, il Governo vara proroga di altri 14 giorni

Il Governo va verso la proroga per altri 14 giorni delle misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile. A dare notizia è l’agenzia di stampa ANSA, che fa una valutazione sulle manovre che pensa di varare il Governo. Un queste ore si studia una riapertura lenta e moderata dopo le feste pasquali per le piccole attività. Questo pomeriggio, il premier Conte incontrerà i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali per valutare con loro le misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.