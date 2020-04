Congelata la situazione degli stipendi di marzo in casa Napoli

Il Napoli ha pagato regolarmente gli stipendi di Febbraio, mese dove la squadra ha giocato le partite anche contro Barcellona in Champions e Torino in campionato, poi la lunga sosta “forzata” causa pandemia Covid-19. Da allora un silenzio assoluto per quanto concerne il mese di Marzo, mancano ancora le intese con i calciatori. Accordo tra la Lega e i club, non con l’Aic per le note vicende dei giorni scorsi. E’ chiaro che il Coronavirus da un lato non facilita la situazione, ma c’è anche la vicenda delle multe che al momento ha bloccato tutto. Ad oggi fare previsioni anche su questo tema è impossibile, ma dopo aver messo in cassa integrazione i dipendenti e sospeso lo smart-warking, ci potrebbero essere delle modifiche. Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, la squadra continua ad allenarsi in casa, attende sviluppi di un’eventuale ritorno alle sedute a Castel Volturno, ma è chiaro che anche la vicenda dei rinnovi avranno un verdetto determinante su tutto. Non ci resta che attendere e come si dice in questi casi si naviga a vista.

