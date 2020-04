Cavani o Immobile? Difficili entrambi. Il Napoli è a caccia di punte!

Secondo la redazione di Sky Sport 24, difficilmente si potrà assistere ad un ritorno di Edinson Cavani in maglia azzurra: la dirigenza partenopea avrebbe escluso questa possibilità, mentre sarebbe eventualmente disponibile a riflettere su una potenziale operazione legata al bomber della Lazio. Tuttavia, Claudio Lotito difficilmente accetterebbe di separarsi dal centravanti di Torre Annunziata, che con tutta probabilità vorrà giocarsi la Champions con la Lazio. il Napoli avrà bisogno di acquistare un nuovo attaccante: Arkadiusz Milik non ha rinnovato e potrebbe quindi partire. Inoltre, Dries Mertens ufficialmente non ha ancora siglato nessun accordo per prolungare con Aurelio De Laurentiis: discorsi intavolati, ma interrotti dall’emergenza Coronavirus.