CALCIO FEMMINILE – Seduta d’allenamento della Juventus per vincere lo scudetto sul campo

In attesa di ritornare al calcio giocato, la Juventus Women’s di Rita Guarino, si allena in casa in maniera intensa, seguendo le direttive dello staff tecnico e medico. L’obiettivo è di vincere lo scudetto sul campo e non assegnato d’ufficio, per dimostrare, come i maschi di essere più forti degli avversari. Ecco le parole del mister delle bianconere. “Ad oggi è impossibile ipotizzare un ritorno al calcio giocato, ma vista la complessità del momento, attendiamo le risposte ai vari interrogativi. E’ certo solo che quando si parlerà di calcio giocato, nulla sarà come prima”.

La Redazione