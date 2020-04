CALCIO FEMMINILE – Carli Lloyd (Usa). “Basta dire che siamo meno abili dei maschi”

Il calcio femminile è cresciuto davvero tanto in questi anni e l’apice è stato il mondiale in Francia dello scorso anno. Eppure certi pregiudizi ancora non sono definitivamente cancellati. La campionessa degli Usa Carli Lloyd su Equal play non le manda a dire. “E’ chiaro che non abbiamo la forza e la velocità dei maschi, ma ci sono certe calciatrici che non sono da meno rispetto a loro. Sono stufa di sentire che non saremmo mai brave quanto loro, perciò serve invertire la rotta dal punto di vista culturale. Serve maggior compattezza e far sì che i due movimenti funzionino insieme per non creare divisioni”.

La Redazione