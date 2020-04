Alla ripresa degli allenamenti Malcuit tornerà in gruppo

In attesa di riprendere gli allenamenti a Castel Volturno, gli azzurri hanno svolto lavoro personalizzato nelle proprie abitazioni a causa dell’ emergenza Coronavirus. Alcuni calciatori hanno recuperato dai problemi muscolari che li avevano tenuti fuori dal campo prima dello stop, tra i quali Koulibay, Maksimovic e Meret. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, scrive che a questi si aggiunge la buona notizia del recupero di Malcuit, fermo dallo scorso ottobre per la rottura del crociato. Secondo quanto scrive il quotidiano il terzino dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo non appena si ritornerà al training center.