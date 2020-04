Alessandro Formisano a Radio Kiss Kiss: “Doneremo 32 tonnellate di cibo per mille famiglie e di colore azzurro”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante Radio Gol, è intervenuto l’Head of operations del calcio Napoli Alessandro Formisano. Ecco quanto evidenziato da “ilnapolionline.com”. “Le uova di Pasqua ai medici? E’ un dono dovuto, anzi quando ne parlai anche con alcuni calciatori (Mertens, Insigne e Koulibaly su tutti) erano entusiasmo di questa iniziativa. Siamo nel periodo delle feste, dove si dovrebbe stare più in comunità e le uova giganti per noi è un modo per dimostrare sempre più vicini agli eroi di questo momento così delicato. Nei prossimi giorni abbiamo in mente un’altra iniziativa, dare una mano ai cittadini, per dare una mano in un periodo dove non è semplice fare la spesa, doneremo 32 tonnellate di cibo per mille famiglie, di colore azzurro. Abbiamo individuato 12 associazioni che assistono al territorio che ci daranno una mano, per assistere alle famiglie e 21 soggetti per oltre mille pacchi. Vogliamo farlo con una trasparenza unica, un metodo militare, quasi rigido. Sulla manutenzione del San Paolo, siamo sempre attenti, continuiamo e lo faremo anche nei prossimi giorni”.