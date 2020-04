L’ex Napoli,Ricardo Alemao commenta cosi questa prima annata di Lozano :

“ Mi spiace molto che non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio.Può capitare a tutti di non integrarsi o di avere bisogno maggiore tempo.Anche in passato ci sono stati grandi giocatori che nel nostro campionato non sono riusciti ad esprimersi per il meglio.Inoltre gioca per una piazza importante che vive di calcio,quindi va capita anche la mentalità dei tifosi”.