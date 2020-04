Albarella:”Ho la sensazione che si voglia riprendere quanto prima senza avere la vera idea del come”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico:

“Maxi ritiro? Il problema deve essere valutato a 360°. Ho la sensazione che si voglia riprendere quanto prima senza avere la vera idea del come. Quante squadre sono davvero in grado di potersi sigillare? E se si commette un’errore? Bisogna avere le strutture adatte, altrimenti si creano problemi anche per gli altri. Bisogna mettere sul tavolo un discorso ampio con tutti i componenti di una società e capire come lavorare in sicurezza. Ritiro 4 Maggio? Sta tutto nel gestire le difficoltà, bisogna tener presente una componente del tutto nuova. Aver a che fare con atleti che vengono da periodi di estremo stress che, protratto nel tempo, abbassa i sistemi immunitari”.