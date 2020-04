La scenario tra Tv e Lega di Serie A sembra delineato

ROMA – Lo scenario inizia a delinearsi: questa stagione di Serie A dovrebbe ripartire a porte chiuse e un destino analogo attenderà il campionato 2020-2021. Il famoso “lento ritorno alla normalità” vale per tutte le attività del Paese e il calcio non fa eccezione. Che i cancelli siano chiusi o aperti sposta di poco il rapporto tra la Lega e le pay tv, perché Sky e Perform (che trasmette su Dazn) hanno già acquistato i diritti sul territorio italiano per una cifra di 973 milioni a stagione fino al 2021 e difficilmente gli accordi verranno rinegoziati.

Qualcuno, a buona ragione, obietterà che il calcio senza tifosi perde di qualità anche dal punto di vista televisivo – ricordate l’ultimo Juve-Inter? – ma con gli stadi blindati le emittenti potranno intercettare anche la fame di pallone di chi, prima del Covid-19, non aderiva alle logiche di mercato seguendo la squadra del cuore in casa e in trasferta. Fonte: CdS