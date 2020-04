Stipendi congelati e cassa integrazione: le mosse di ADL

Aurelio De Laurentiis sta valutando le sue mosse per fronteggiare i danni provocati dall’ epidemia da coronavirus. Il patron del Napoli, come si legge su La Repubblica, vorrebbe congelare gli stipendi dei calciatori e mettere in cassa integrazione i dipendenti amministrativi del club. Il congelamento degli stipendi non sarà però immediato, perché ci sono ancora due mesi di tempo per definire la situazione. E proprio in questo arco di tempo la società, per regolamento, potrà aspettare prima di pagare i calciatori. Per il momento, dunque, gli stipendi sono virtualmente sospesi in attesa di capire come evolverà la situazione dopo l’accordo collettivo con la squadra. E un’intesa, a quanto pare, si troverà.