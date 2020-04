SKY – Il Napoli potrebbe tornare ad allenarsi domani mattina

Durante l’edizione di Sky Sport 24 il collega Massimo Ugolini aggiorna sul momento della compagine partenopea del presidente De Laurentiis. “Se dipendesse dal Napoli la squadra tornerebbe ad allenarsi domani mattina in vista di un’eventuale ripresa dell’attività agonistica. A livello fisico è integra, solo un caso di raffreddore di un calciatore il 12 Marzo, per il resto nulla da segnalare. Senza dimenticare che i giocatori sono rimasti tutti in città, a differenza di Juventus e Inter che hanno diversi nazionali in patria. Il piano della squadra di Gattuso sarebbe particolare, sfruttare le singole camere dell’albergo del centro tecnico di Castel Volturno, dove ogni calciatore, arrivando dalle rispettive abitazioni nella zona di Posillipo. si preparerebbe, doccia compresa, senza avere alcun contatto fisico e non correre rischi”.

La Redazione