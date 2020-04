Serie A, la ripresa: spunta la data per ricominciare ad allenarsi

Si prova a “pianificare” la ripartenza. Su La Gazzetta dello Sport si legge della data per ricominciare ad allenarsi. Per la serie A, lunedì 4 maggio, potrebbe esserci la riapertura “del calcio”, anche se il Paese non è di certo ancora fuori dall’ incubo coronavirus. Inizio delle sessioni di allenamento il 4 maggio e ripresa “delle ostilità” prevista per la fine dello stesso mese: 24 o 31 maggio, oppure anche il 7 giugno. Da quel momento, poi, circa 6 settimane e mezzo per concludere la Serie A. Attualmente, infatti, mancano 13 turni per portare a termine il campionato. Si finirebbe dunque l’annata in un periodo che può andare tra l’inizio o la metà di luglio 2020. Sempre ricominciando il 4 maggio, altrimenti…