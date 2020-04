Rivoluzione Fifa e posizioni proprie, aspettando di ripartire

In serie A saranno gli stessi club a trattare con i calciatori. La Fifa tra le linea guida indicate ieri ha proposto oltre alla proroga dei contratti in scadenza fino al termine effettivo della stagione e alla flessibilità sulle finestre di mercato, anche interventi in mancanza di accordi condivisi sugli stipendi. «Noi abbiamo ottimi rapporti con i giocatori e sappiamo che troveremo un accordo di buon senso», ha detto a Sky l’ad del Sassuolo Carnevali. «I giocatori sono il più grande costo, se non fanno la loro parte si rovinano loro stessi, devono guardare a lungo termine», ha dichiarato il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, a Radio24. Il presidente della Lazio Lotito, intanto, insiste sulla ripresa degli allenamenti. «Non ci sono controindicazioni medico-scientifiche per non consentire agli atleti di allenarsi in totale sicurezza. Se non lo fanno il danno fisico è grande», ha detto a Lazio Style Radio. Mentre il patron del Frosinone Stirpe chiarisce a radio Punto Nuovo «La serie B assegna il terzo posto attraverso i playoff, se per una condizione di forza maggiore non si possono disputare, la terza sale automaticamente. Qualora il campionato dovesse essere interrotto e il Frosinone non salirà in A, allora mi muoverò per vie legale»

Il Mattino