Vulpis: “Tutti cercheranno di contenere i costi, De Laurentiis…”

Marcel Vulpis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Tutti cercheranno di contenere i costi, in una fase d’emergenza come questa è giusto tener a bada i propri conti. Chi va a finire in cassa integrazione, ha l’80% sul lordo, il beneficio dell’imprenditore è che paga lo Stato. In questo modo De Laurentiis, come altri, possono respirare un po’ per 5 settimane, si sta muovendo come tanti altri imprenditori. Al momento – non so se sono uscite notizie in merito – non credo che De Laurentiis o altri dirigenti si siano autotassati, cioè decurtati lo stipendio. D’altra parte c’è chi sta ancora pagando i fornitori, nonostante la sospensione della prestazione. Qui si vede chi ci tiene ai propri dipendenti e chi meno“.