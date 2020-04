Per il dopo-Callejon al Napoli piace un ex Lazio

Si sa che prima o poi le storie hanno un inizio ma purtroppo anche addii dolorosi, questo probabilmente sarà tra il Napoli e Callejon. Lo spagnolo che arrivò tra lo scetticismo di tutti, era la riserva nel Real Madrid e Benitez all’epoca disse che avrebbe fatto 20 gol. In un primo momento nessuno credeva nel buon Rafa, ma poi ebbe ragione il tecnico iberico ora in Cina. Da quel momento Calletti divenne sempre più insostituibile per gli allenatori e un incubo per gli avversari. Allegri una volta disse che Callejon era una sorta di camaleonte, si mimetizzava e sbucava all’improvviso. Ora è chiaro che nel mercato tutto può accadere, ma sarà difficile che lo spagnolo possa rinnovare il contratto che scadrà a fine stagione agonistica. Il sogno per sostituirlo, secondo il CdS, è Felipe Anderson ex Lazio, ora al West Ham, ma il prezzo è altissimo, visto anche il buon rendimento in Premier League, però ci si guarda intorno, anche in attesa di capire quello di Lozano, che però potrebbe ancora essere in azzurro.

La Redazione