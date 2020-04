Quando Felipe Anderson era più famoso di Neymar, Pelé diceva…

Il grande colpo

Al Santos, prima di sbarcare in Italia, Felipe Anderson era più famoso di Neymar. I due giocavano insieme, ma la leggenda Pelé aveva parole dolci solo per quel ragazzo con la dieci: “È giovane, ha qualità e grandi margini di miglioramento. Può diventare una stella”. Ad oggi il ragazzo brasiliano è il più grande colpo, in termini economici, fatto dal ds Igli Tare. Preso dal Santos (e dal fondo Doyen Sports) nel 2013 per meno di dieci milioni di euro e rivenduto a quasi 40 agli inglesi del West Ham. Fonte: CdS