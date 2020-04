Napoli-Lozano, probabile permanenza in azzurro anche in futuro

Hirving Lozano è al momento la delusione della stagione del Napoli. Il messicano voluto fortemente da Carlo Ancelotti è costato sui 50 milioni dal Psv Eindoven e doveva dare la marcia in più in attacco. Un po’ per motivi tattici, ma forse ha pagato i mesi difficili della squadra tra ammutinamenti e risultati che non venivano, ha fino totalizzato 3 gol tra campionato e Champions League. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, Lozano potrebbe restare anche per la prossima stagione. Il tecnico Gattuso vuole dargli una seconda occasione per mettersi in evidenza, ma anche per un altro motivo, bassissime le offerte da parte degli altri club. Il messicano vorrà dimostrare tra il finale di stagione e l’inizio del prossimo che non è quello che si è visto e vorrà dare una svolta definitiva.

La Redazione