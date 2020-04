Napoli-Boga, ci vogliono altri colloqui per chiudere la trattativa

Jeremie Boga è il classico calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Infatti l’esterno del Sassuolo di proprietà del Chelsea, sa saltare l’uomo, è ambi-destro ma soprattutto sa far gol, elemento da non sottovalutare. Il Napoli ormai si sa ci ha puntato per la prossima stagione, può fare il vice-Insigne, ma anche l’alternativa a Politano a destra, insomma un vero jolly. Si sono già fatti i primi dialoghi, il Sassuolo sarebbe anche disposto a trattare, ma ce ne vogliono altri a tempo debito. Senza contare che c’è da convincere il Chelsea sulla recompra. Il club azzurro è ottimista per la riuscita della trattativa, come riporta il CdS, però dopo questo momento di pandemia si faranno altri colloqui per provare ad affondare il colpo Boga.

La Redazione