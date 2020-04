Mourinho li convoca per un mini-allenamento: Tottenham all’ oscuro

Il distanziamento sociale è la regola di base, in realtà non pare vi siano molte altre soluzioni per combattere il coronavirus. Qualcuno, probabilmente, crede che l’assembramento non sia tale all’ aria aperta. In un parco di Londra, infatti, come riporta l’edizione odierna del Daily Mail, Mourinho, allenatore del Tottenham, pare abbia convocato Dembelè, Sanchez, Sessegnon e Aurier per svolgere un allenamento a ranghi ridotti. Foto e video che circolano sul web dimostrano il non rispetto della regola. Il tabloid inglese afferma che il Tottenham non fosse a conoscenza della cosa e il Guardian, in merito, riporta la dichiarazione ufficiale del portavoce della squadra inglese: “A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all’aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio”.