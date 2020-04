MERCATO – Per Rashica c’è un ostacolo per il Napoli

Milot Rashica da sempre era un pallino di Cristiano Giuntoli, sin da quando l’albanese di origini kosovare giocava nel Vitesse, ala sinistra con licenza di far gol. Infatti in una stagione dove il Werder Brema sta lottando per non retrocedere, lui ha segnato 10 gol e fornito 3 assist, insomma numeri che stanno tentando la società di De Laurentiis. L’ostacolo è che Rashica è extra-comunitario e lo slot in casa azzurra è già al completo. Le vie del mercato, mai come in questo momento, sono infinite e se ne uscisse uno, allora si potrebbe fare un tentativo per l’ex Vitesse.

La Redazione