MERCATO – Il sogno in attacco del Napoli gioca in Brasile

Il Napoli sa perfettamente che la prossima stagione potrebbe non avere più in rosa Arek Milik, scadenza di contratto nel 2021, perciò si vorrà evitare nuovi casi Mertens e Callejon per il futuro. Il sogno del club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, è Everton Soares del Gremio. La punta che può fare anche l’eterno sinistro ha già collezionato 14 presenze in nazionale brasiliana, con in dote 15 gol e 7 assist. La valutazione è altissima dai 30 milioni a salire, ma si sa sognare non costa nulla.

La Redazione