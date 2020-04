La Lega detta i criteri per il nodo stipendi

Nodo stipendi, via alle trattative delle società con i calciatori per trovare l’accordo sui tagli da attuare. La Juve ha già definito l’intesa, il discorso di qualche altro club di A è già in corso, altri stanno per partire come nel caso del Napoli. L’indicazione della Lega di A è stata del taglio di 2 mensilità se si dovesse riprendere a giocare o di 4 in caso di stop totale: il club azzurro sta decidendo come muoversi tenendo presente il danno economico per la società causato dal blocco dell’attività per l’emergenza Coronavirus. Fonte: Il Mattino