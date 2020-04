Il Napoli pagherà questo mese lo stipendio di marzo, resta il nodo multe

Partirà la proposta agli azzurri sul taglio agli stipendi per raggiungere un’intesa (che in caso di ripresa dell’attività si potrebbe trovare tra la base minima di un mese e i due indicati dalla Lega). Il Napoli ha pagato tutti gli stipendi fino a febbraio, resta in sospeso marzo (il pagamento sarebbe previsto in questo mese). In casa Napoli, intanto, resta sempre aperto il fronte delle multe richieste dalla società (in media il 25 per cento sugli stipendi degli azzurri) per il rifiuto dei calciatori di tornare in ritiro dopo il match di Champions League contro il Salisburgo e i collegi arbitrali dovranno decidere in merito, a meno che non si trovino prima accordi tra le parti. Fonte: Il Mattino