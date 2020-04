ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Luisa Filangeri (dif. Sassuolo): “Coronavirus? Dico alle persone di non mollare e rispettate le regole”

Tutto il mondo sta combattendo la battaglia pandemica del Covid-19, ancora dura, ma si comincia a vedere un barlume di speranza. Nel frattempo anche lo sport si unisce per dare il proprio contributo, in attesa di tornare al campo, compreso il calcio femminile. Ilnapolionline.com ha intervistato il difensore centrale del Sassuolo Maria Luisa Filangeri.

In attesa che si torni a parlare di calcio giocate, anche in ambito femminile, tu e le tue compagne come vi state allenando? “Io e le mie compagne di squadra stiamo seguendo le direttive della società, allenandoci in casa o in cortile. Al momento non sappiamo se e quando si tornerà al calcio giocato, però non ci vogliamo far cogliere impreparate e ci prepariamo, in attesa che si possa tornare alla normalità che è l’auspicio non solo nostro, ma delle persone in generale”.

Da quest’anno avete in organico Daniela Sabatino, giocatrice di provata esperienza. Quanto per voi il suo arrivo vi sta aiutando per la crescita professionale? “Ci sta aiutando tantissimo, visto che una calciatrice del suo livello ha portato esperienza al gruppo. Lei ha vinto scudetti e Coppe, ha giocato lo scorso anno il mondiale, quindi un curriculum del genere è per noi motivo di stimolo. Durante gli allenamenti Saba sprona tutte noi, io che sono la più “piccola” del gruppo cerco di apprendere il più possibile da una calciatrice del suo calibro”.

Il tuo ruolo è il difensore centrale, c’è un calciatore al quale ti sei sempre ispirata in maniera particolare? “A dire il vero non c’è un vero e proprio modello, però in passato mi ispiravo in particolar modo a Thiago Silva. L’ex del Milan, ora al Psg, mi ha sempre colpito per la sua grinta e la rapidità nel recuperare sull’attaccante avversario. Il brasiliano è davvero unico e cerco di apprendere le sue infinite doti”.

In un momento così delicato per il paese a causa della pandemia Coronavirus, cosa ti senti di dire alle persone in generale? “Purtroppo la situazione della pandemia da Coronavirus è ancora molto grave, perciò ovviamente bisogna restare a casa. Io dico semplicemente di non mollare, rimanere uniti, mostrare la nostra forza d’animo e prima o poi torneremo alla vita di tutti i giorni, ma solo rispettando le regole sarà possibile tutto questo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

