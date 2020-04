Dalla Spagna – Il Napoli, non da solo, punta Diego Carlos

Occhio azzurro in Andalusia. E’ quello del Napoli in casa Siviglia. Per osservare, monitorare e valutare il difensore Diego Carlos, almeno stando a quanto riferiscono i media spagnoli. Si tratta di un classe ’93, ma su di lui non ci sarebbe solo il club partenopeo ma anche i Reds di Klopp e il Barcellona. Il calciatore ha una classe rescissoria di ben 70 milioni di euro ed ha dichiarato recentemente che si sarebbe mosso soltanto per un top club. Il Napoli, potrebbe rientrare nel discorso, certo, ovviamente non al pari di Liverpool e Barca, ma il vero problema sarebbe la clausola.