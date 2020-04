Cosimo Sibilia (pres. Lega Dilettanti): “Ritorno al calcio giocato? L’ultima parola spetterà ai medici”

Nel corso del programma di Radio Kiss Kiss, a “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il presidente di Lega Dilettanti Cosimo Sibilia. “Io sono molto onesto nel dire le cose e dico che sarebbe più giusto chiudere sul campo la stagione agonistica, per non lasciare nulla in sospeso. E’ evidente che l’ultima parola spetterà ai medici, visto che siamo in piena pandemia. In questo momento l’unica cosa che si possono fare sono le ipotesi di quando tornare in campo, perchè ci dobbiamo far trovare pronti in qualsiasi momento. Domani ci sarà un’altra riunione con tutte le federazioni, per cercare una soluzione, ma ora non possiamo dire date, altrimenti si farebbero brutte figure. Si può dire che in caso di mancata chiusura della stagione agonistica, 20 mila società fallirebbero, questo sarebbe davvero tragico, a livello sportivo per il nostro movimento”.

La Redazione