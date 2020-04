Ceferin (pres. Uefa): “Scudetto sul campo, ma c’è il piano B”

Dopo l’ufficialità da parte della Fifa che i contratti in scadenza a Giugno verranno prolungati fino a fine al termine della stagione, c’è la quasi certezza che ci sarà un finale di stagione per tutti i campionati. Il presidente dell’Uefa Ceferin lo ha confermato in un’intervista che riporta anche il Corriere dello Sport: “E’ evidente che i campionato andranno conclusi, ma soprattutto gli scudetti andranno assegnati. Se le condizioni di salute lo permetteranno, sarebbe più giusto che sia il campo a decidere il verdetto finale. In caso contrario c’è un piano B, ovvero che ci dovrà comunque essere un vincitore. Ad esempio in Premier League come si potrà non dire che il vincitore non sia il Liverpool, visto il vantaggio sulle dirette concorrenti. Poi tutti vogliamo che si torni a giocare con stadi pieni, ma il non farlo e le porte chiuse, è chiaro che sarebbe meglio la seconda opzione, perchè il calcio per sopravvivere ha bisogno dei soldi, quindi si proverà a portare a termine la stagione agonistica”. In poche parole se non ci fossero più le condizioni di giocare le gare rimanenti in campionato, si assegnerebbe lo scudetto e poi decretare quelle che andranno in Champions League e in Europa League. Ma questa è un’altra storia.

La Redazione