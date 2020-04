Cds Campania – Fifa: “VIA LIBERA”. Un altro segnale positivo per la ripartenza

L’assist della Fifa è arrivato: i contratti in scadenza il 30 giugno sono stati prorogati fino a quando la stagione non sarà conclusa; quelli che sarebbero iniziati l’1 luglio prenderanno vita al termine dell’ultima gara del 2019-20. Non c’è una data entro la quale bisognerà chiudere perché sarebbe stato impossibile prevederla (il virus non va alla stessa velocità in tutti i Paesi), ma l’indicazione da Zurigo è chiara: la stagione va conclusa. Esattamente come ha sottolineato, in più occasioni, il presidente della Figc Gravina. Adesso ha pure il sostegno di Infantino che ha dato mandato alle Federazioni di “modellare” la finestra di mercato tenendola aperta anche durante lo svolgimento di campionati e coppe europee. Fonte: CdS