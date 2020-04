CALCIO FEMMINILE – S. Carobbi (all. Florentia): “La nostra forza sarà la voglia di stupire”

In un’intervista rilasciata a Tuttosport è intervenuto il neo allenatore della Florentia San Gimignano Stefano Carobbi sulla sua nuova avventura sulla panchina toscana e sulla pandemia Covid-19. “Le ragazze hanno programmi personalizzati da fare a casa, con lavoro specifico soprattutto per chi doveva recuperare da infortuni. Facciamo di tutto per farci trovare pronti a una eventuale ripresa. Se prima dello stop ero orgoglioso dei nostri risultati? Certo, molto soddisfatto perché stavamo facendo buone cose, anche se qualcosa abbiamo lasciato per strada. La nostra forza è la voglia di stupire e giocarcela sempre con tutti. Il nostro campo “Santa Lucia” non è certo facile per gli avversari per lo straordinario rapporto emotivo che è nato tra noi e San Gimignano. C’è senso di appartenenza e a casa nostra non si viene certo a passeggiare. Non ci sono sogni, ma aspettative molto importanti, quindi anche la vittoria della Coppa Italia”.

La Redazione