Ristic, ag. Vlahovic: “Pazzo di gioia per Dusan, sul rinnovo…”

Darko Ristic (agente dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic), seguito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla positività al Covid-19 del proprio assistito: “Abbiamo parlato quasi ogni giorno. Onestamente non era preoccupato per il virus e non aveva paura. E’ un ragazzo molto forte di testa e ha saputo affrontare la situazione. Ha fatto tutto quello che i dottori gli avevano detto di fare ed era sicuro che sarebbe passato rapidamente”.

Quanto era felice quando ha saputo di essere guarito completamente? “Mi ha chiamato immediatamente dopo la notizia del secondo tampone negativo. Era pazzo di gioia ovviamente. Siamo stati tutti felici per lui, specialmente i suoi genitori che vivono in Serbia”

A proposito della Serbia, com’è la situazione Coronavirus? “Aspettiamo che tutto passi. Io sono a Belgrado, sono a casa ed esco raramente. Rispetto tutto ciò che i medici ci dicono di fare. Sono tornato da Milano circa un mese e mazzo fa e anche io ho fatto il tampone che per fortuna è risultato negativo”.

Rinnovo? “Non appena tutto questo sarà finito, tornerò a negoziare con il direttore Pradè. Al momento, però, non ci pensiamo perché non sono i giorni giusti. La salute è fondamentale”