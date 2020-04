Wrestling – Successo di McIntyre nel deserto del Palasport

Non solo lo sport si sta adeguando alla pandemia del Coronavirus, ma anche un evento spettacolo come il wrestling, non è da meno al deserto del palasport. Il main event di Wrestlemania era tra lo scozzese Drew McIntyre e il campione in carica Brock Lesnar. Il britannico aveva promesso ai suoi fan una vittoria del titolo per una dedica ed è stato di parole. Da mettere in evidenza che il match più bello della serata, è stato tra Kevin Owens e Seth Rollins che ha visto il canadese vincere dopo una lunga battaglia così come Edge su Randy Orton.

La Redazione