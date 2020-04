Tommasi convoca la riunione AIC: Insigne e Meret per il Napoli

Ieri la Lega Serie A ha deciso il modus operandi per il taglio degli stipendi. L’Aic (associazione italiana calciatori) non se ne starà di certo a guardare. E stesso ieri Damiano Tommasi ha convocato tutti i capitani e rappresentanti delle squadre. Per il Napoli hanno partecipato Lorenzo Insigne e Alex Meret, ma era collegato anche Giorgio Chiellini, nonostante la Juve abbia trovato già da tempo l’accordo con i calciatori. Le mosse della Lega sono due, come si legge su Il Corriere dello Sport. Una riduzione della retribuzione annuale lorda pari a 1/3, nel caso che l’attività sportiva non possa riprendere. In caso contrario si parla di un taglio di 1/6 sugli ingaggi. L’Aic non ci sta. La mossa dei presidenti ha spiazzato i calciatori. “I club hanno chiesto il congelamento di 4 mensilità per non dare ai giocatori, durante le trattative con i singoli spogliatoi, l’arma della messa in mora e del conseguente svincolo”.