Gli stipendi dei calciatori pesano molto sulle casse delle società

ATTUALITA’

Attualmente il rapporto “costo del lavoro per tesserato/ricavi club” è ormai vicino al 55%. Nel campionato in corso si stima un monte-ingaggi (lordo) pari a 1,33 miliardi di euro. Una cifra troppo elevata per una Serie A, che supera di poco i 3 miliardi di giro d’affari (sempre secondo l’analisi Figc-Arel). L’attenzione degli analisti si sta focalizzando, soprattutto, sul livello dei salari dei primi sei club (per blasone e bacini di utenza).