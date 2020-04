Salandin: “La Lega ha trovato un accordo un po’ farlocco”

Stefano Salandin (TuttoSport) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ieri la Lega si è trovata all’unanimità, perché si trattava di tagliare soldi a qualcun altro. Hanno trovato un accordo un po’ farlocco perché ogni società comunque dovrà discutere con i calciatori per trovare un accordo reale. I calciatori avevano dato disponibilità, ma De Laurentiis ha chiesto di non mettere a verbale le cifre delle presunte eventuali perdite perché non si sa se, come e quando si riprenderà. Di fatto è una posizione assolutamente mediatica la sua, null’altro. Poco fa è arrivata la notizia che i dirigenti dell’Udinese hanno tagliato i propri stipendi. Il Liverpool ha fatto marcia indietro perché aveva messo in cassa integrazione i dipendenti, perché bisogna tagliare? Ci sono presidenti che devono ancora pagare Gennaio, di cosa stiamo parlando? E’ evidente sia tutto molto individuale, società per società. Uno dei problemi dell’AIC è arrivare ad un accordo, ma di non farsi superare. Se ogni società decide per sé a cosa serve il sindacato? Solo per B e C? Fino a qualche giorno fa ero convinto della necessità di concludere questa stagione assolutamente, ma parlando con dirigenti molto preparati, l’ipotesi di ripartire con questa stagione a settembre, finirla e fare come ha detto il presidente del Nizza, non è male. Dobbiamo cominciare a pensare al mercato ed alla rivoluzione che subirà”.