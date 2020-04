Ritorno in Spagna per Callejon, ecco chi se lo contende

José Maria Callejon lascerà il Napoli a fine stagione. Il Napoli, ovviamente, cerca un sostituto, con la consapevolezza che non si può sostituire Callejon. Ma quale sarà il futuro del numero 7 azzurro. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, salvo sorprese, lo spagnolo chiuderà la carriera in patria. Callejon è seguito sia dal Valencia che dal Siviglia ma, così come spiega il quotidiano, il primo club è quello al momento in vantaggio ed ha il maggior numero di possibilità di spuntarla non appena scadrà il suo contratto col Napoli.