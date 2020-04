RINNOVO – Un enigma chiamato Dries Mertens

Il 3 Marzo ci fu l’incontro tra De Laurentiis e Dries Mertens per trovare l’accordo sul rinnovo con il Napoli e in un primo momento sembrava essere così. In effetti dei passi in avanti ci sono stati, accordo di base sui 4 milioni + bonus, ma poi la sosta forzata e il pressing dell’Inter stanno rallentando gli ultimi passaggi verso il sì. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, c’è anche l’aspetto delle multe, il belga si aspetta che il presidente abbia una linea morbida che al momento non sembra esserci. Ovviamente sono solo ipotesi, visto che la pandemia e il non giocare stanno rallentando diversi passaggi. La sensazione è che appena si dovesse tornare in campo e l’affetto della gente, a far rientrare tutto, ma al momento resta un’enigma chiamato Mertens con l’Inter sullo sfondo che parla con il suo agente, ma anche Chelsea e Atletico Madrid che non mollano la presa.