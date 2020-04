Renzo Ulivieri: “I toni padronali non vanno affatto bene”

In meno di 24 ore dopo l’Aic, anche l’Aiac (Associazione italiana allenatori), non le mandano a dire ai vertici del calcio italiano. Le parole di Lotito di riprendere subito gli allenamenti non sono state gradite da Renzo Ulivieri che non ha perso tempo nella replica attraverso il comunicato. “Le parole della Lega calcio attraverso il comunicato sono apparse inopportune, perchè non sappiamo quando si tornerà a giocare, qui l’ultima parola spetta alle leggi statali e la Figc. I toni padronali di queste ore non mi garbano affatto, bisognerebbe evitare le polemiche in un momento così delicato e drammatico del paese. In questo gli allenatori stanno dando il loro contributo, andando oltre le loro possibilità e dando il proprio contributo. Va però ricordato che alle dipendenze delle società di calcio ci sono “altri” allenatori, istruttori, preparatori e collaboratori che hanno meri redditi di lavoro: anche al di sotto delle medie nazionali. Su questi redditi non è ammissibile pensare ad alcuna riduzione. Per umanità”.

La Redazione