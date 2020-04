Primo calciatore di Napoli positivo, gioca nel Venezia

La società: «Attualmente Antonio Junior Vacca si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate poiché ad oggi il giocatore ha superato la fase sintomatica». Il comunicato ufficiale del Venezia è arrivato nel pomeriggio di ieri e ha certificato il primo giocatore napoletano positivo al Coronavirus. Antonio Junior Vacca, 29 anni, in Laguna ci era arrivato in estate, dopo un discreto giretto per l’Italia. Dalle prime esperienze al Benevento nel 2009 all’ultima avventura – sempre in Campania – lo scorso anno con la maglia della Casertana. Vacca aveva avuto febbre alta e mal di gola a metà marzo e, non guarendo con i farmaci prescritti, si era sottoposto a tampone: l’esito si è conosciuto dopo dodici giorni, quando le condizioni di salute del calciatore napoletano erano già migliorate. Fonte: Il Mattino