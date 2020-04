I conti in casa Napoli: Ecco l’effetto dei tagli sul monte-ingaggi azzurro

I CONTI IN CASA NAPOLI

Il Napoli ha un monte ingaggi di poco superiore ai 100 milioni (102 milioni di euro, per l’esattezza). Dunque, ogni mese in stipendi De Laurentiis paga alla sua rosa 8,5 milioni di euro. La decurtazione minima sarà per un totale di 17 milioni, quindi (il totale delle due mensilità). Quella peggiore, perché la Serie A non riprende, 34 milioni. Dunque, in caso di stop Koulibaly si vedrebbe ridurre l’ingaggio di 2 milioni, Insigne di 1,150 milioni, Manolas e Lozano di 1,125 milioni e Mertens di 1 milione. E così via. Meglio trovare una intesa, E un accordo sul buon senso. Fonte: Il Mattino