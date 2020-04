MERCATO – Come ala sinistra ritorna in auge un vecchio pallino di Giuntoli

Il Napoli è sempre sul pezzo per il mercato e come spesso succede il d.s. Cristiano Giuntoli tiene nella sua agenda tanti nomi per accontentare mister Gattuso. Secondo il Corriere dello Sport, nel ruolo di ala sinistra, torna in auge un suo vecchio pallino, Milot Raschica. Il laterale mancino del Werder Brema, secondo il CdS, in una stagione complicata per i tedeschi, ha realizzato 10 gol e fornito 3 assist. Numeri importanti, ma al momento non si pensa a viaggi o al mercato, per questo e altro ci sarà tempo.

La Redazione