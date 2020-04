MERCATO ATTACCO – C’è l’o.k. di AdL per riaprire per Azmoun

In un momento dove il calcio non sa se e quando tornerà prima ad allenarsi e a seguire calciare di nuovo il campo per le partite, il Napoli si guarda sempre attorno per provare a completare al meglio la rosa. Secondo il CdS, in attesa di capire l’evolversi della vicenda Mertens, quasi scontati gli addii di Milik e Callejon, si continua a parlare della punta dello Zenit Azmoun. L’iraniano stuzzica e non poco al d.s. Giuntoli e mister Gattuso, ma c’è da aggiungere che c’era a Gennaio l’o.k. di De Laurentiis, poi messo in un angolo. La sensazione è che molto presto si tornerà a trattare per la punta del club russo e poi provare ad affondare il colpo.

