Mattia Grassani (avv. Napoli): “Il taglio stipendi? Saranno settimane delicate”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il legale del calcio Napoli Mattia Grassani. “La giornata di ieri per certi versi è stata storica, visto che di solito tra la Lega calcio e i presidenti di serie A non è mai semplice trovare accordi. Su questo fronte dico che tra le parti è stato risolto, ora c’è da trovare l’intesa con i calciatori. E’ chiaro che ogni club dovrà muoversi al meglio per i propri giocatori, ma prevedo settimane delicate con l’Aic. Purtroppo su questo fronte non sono ottimista, quindi ci vorranno altre settimane per risolvere la delicata matassa. Su Azmoun devo essere sincero è la prima volta che ne sento parlare, non lo conosco personalmente, però se son rose fioriranno. Comunque ebbi in passato con un iraniano un contezioso, si tratta di Rezaei del Messina”.

