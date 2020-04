L. Palmiero: “Mi manca il calcio, però aspettiamo il parere degli scienziati”

Equilibratore del centrocampo del Pescara, Luca Palmiero cerca l’armonia in una quotidianità stravolta dal Covid-19. Sperando che l’emergenza si allenti, il giocatore di Mugnano di Napoli, ai microfoni del CdS, cerca di volgere lo sguardo al futuro. «Credo che il campionato debba essere portato a termine, ma non saprei dire come, quando e in che tempi. Ma mi chiedo, dal momento che i contratti scadono a fine giugno, in che modo si possano distribuire le 10 partite da giocare? Ma sarebbe ingiusto annullare il torneo. Il Benevento è 20 punti avanti alla 2ª, sarebbe una scorrettezza per loro non andare in A». Il pensiero va anche ai tifosi. «Verranno applicate restrizioni e ci sarà timore. Ma è giusto che sia così. Il calcio manca a me, come a tutti. Ma la ripresa dovranno stabilirla gli scienziati».

