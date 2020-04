Il Real Madrid si gioca la carta Jovic per sbloccare Fabian Ruiz

Al Napoli piace Luka Jovic e al Real Madrid non un mistero che sia gradito Fabian Ruiz, quindi si cercherà uno stratagemma per accontentare entrambi. Il croato ex Eintracht Franforte non è mai entrato nelle grazie tecnico-tattiche di Zidane, perciò vorrebbe cambiare aria. Al tecnico francese invece farebbe comodo il centrocampista spagnolo degli azzurri, per la sua duttilità tattica, oltre che Florentino Perez ci pensa ancora prima che giocava nel Betis Siviglia. L’ostacolo è De Laurentiis, nonostante il periodo di Coronavirus, chiede per la cessione 100 milioni, non si smuove dalle cifre alte, del resto il Napoli è diventata una bottega cara e bisogna avere grossi assegni per convincere il club partenopeo, ma c’è anche Jovic, quindi bell’enigma.

La Redazione