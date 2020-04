Il Napoli punta Robin Koch e si gioca la “carta” Demme

Il Napoli deve rinforzarsi in vita della prossima stagione, tenendo conto delle uscite che, inevitabilmente, ci saranno. L’agenda di Cristiano Giuntoli pullula di nomi e si monitora costantemente chi ne fa parte. Per incrementare il reparto arretrato si sono posati gli occhi su Robin Koch, centrale tedesco in forza al Friburgo. Classe ’96, alto 192 centimetri e con diverse pretendenti a seguito. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Oggi il piccolo club modello della Bundesliga valuta circa 15 milioni il centrale che vanta già due presenze in nazionale, Su Koch comunque ci sono altri club importanti come il Lipsia e il Benfica. Il Napoli spera di poter far valere l’effetto Demme, il mediano tedesco arrivato in gennaio e subito integrato: può essere di stimolo per il giovane connazionale”.