Il Napoli ha fatto la sua scelta, ecco la decisione su Gattuso

Il Napoli ha deciso di confermare Rino Gattuso . Il presidente si dice soddisfatto dal lavoro svolto dal tecnico subentrato ad Ancelotti. De Laurentiis è impressionato dalla gestione del gruppo, dal lavoro quotidiano in ogni minimo dettaglio. Gattuso si trova bene a Napoli, ed è in sintonia con la società. Prima dell’emergenza sanitaria la società ha ribadito la riconferma del tecnico, pianificando il futuro. Esattamente un anno fa Rino maturava il rapporto con il Milan, scelta che non intende fare a Napoli, visto un progetto importante come quello azzurro. Da società e tecnico c’è la volontà di andare avanti insieme, aspettando di ritornare in campo ed entrare nei dettagli del contratto. Gattuso non valuta un addio, ma si vede protagonista e con grandi ambizioni per il suo Napoli.