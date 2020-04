LIVE Formisano: “Entro venerdì le date dei rimborsi di Barça-Napoli”

14:14 – Termina l’intervista di Formisano.

14:13 – Rimborsi biglietti Barça-Napoli? “Data ultima per i rimborsi 3 aprile, ieri abbiamo contattato TicketOne che sta procedendo alla destinazione dell’anagrafica, oltre il 60% di richieste di rimborsi. Questa settimana ci sarà il via allo storno dell’operazione sulla carta di credito. Entro venerdì pubblicheremo date certe che dobbiamo ricevere da TicketOne”.

14:11 – Stai cercando aziende riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità per la mascherina del Calcio Napoli, sempre che siano a norma? “Quando capiremo se in Italia esistono aziende che possano fornire del materiale lo valuteremo, vogliamo aiutare la diffusione di un prodotto che nelle prossime settimane farà parte del nostro corredo e del nostro guardaroba”.

14:08 – Lancerete un’iniziativa per il sociale in questa settimana? “Si non anticipo nulla, ma abbiamo lavorato col mio staff, il presidente, aziende e sponsor a un’importante attività che presenteremo domani o giovedì per farci sentire vicine a molte famiglie sul territorio per non lasciare indietro nessuno”.

14:06 – Soluzioni per il ritiro di Dimaro? “Nel mese di aprile di solito comunichiamo formalmente sulle date, quest’anno non sarà possibile. Bisogna riprogrammare”.

14:05 – Come procede la manutenzione: “Il terreno di gioco del San Paolo e i 3 campi del Centro Tecnico di Castel Volturno sono sotto il programma di manutenzione. Come tutta l’impiantistica, si lavora costantemente”.

14:04 – “6 video gratuiti che si possono vedere gratuitamente. Due lezioni per il livello base, due per quello intermedio e due per quello avanzato”.

14:03 – “Non bisogna avere per forza gli addominali scolpiti, ma basta una preparazione di qualità. I preparatori hanno lavorato a una serie di clip con grande entusiasmo. Bisogna ringraziare anche mister Gattuso che mi ha dato il suo OK”.

14:02 – “Uno staff di Serie A può allenare atleti professionisti, quindi anche persone “comuni”. Così che tutti possano tenersi in forma, seguendo 3 livelli di allenamento”.

14:01 – Lo staff di Gattuso ha preparato 6 sedute video da fare a casa anche per i tifosi azzurri. Questa è l’iniziativa del Napoli.

14:00 – Inizia Radio Goal con Valter De Maggio in conduzione.

Intorno alle ore 14:00 Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing presso Società Sportiva Calcio Napoli, rilascerà alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.