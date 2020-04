De Laurentiis con toni duri ha minacciato di lasciare l’incontro Lega/Aic

I momenti di tensione non sono mancati comunque neppure ieri visto che De Laurentiis e Lotito hanno usato parole colorite e minacciato di abbandonare la Lega se nel comunicato fossero state messe le cifre o le percentuali delle potenziali perdite che i club sopporteranno nei due scenari: rivelarli secondo loro avrebbe dato vantaggi ai calciatori nella trattativa per i tagli e, solo nel caso del numero uno azzurro, nella causa per la multa dopo il no al ritiro di novembre. In compenso la Serie A ha approvato all’unanimità che «a dispetto della situazione estremamente difficile che il campionato vivrà anche in caso di ripresa della stagione sospesa, la volontà è quella di portare a termine la stagione e di tornare a giocare senza correre rischi, quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno». Il presidente della Fmsi Casasco ha letto la relazione sulla ripresa degli allenamenti che sarà recepita dalla Lega. A breve l’integrazione della commissione scientifica della Figc. Fonte: CdS